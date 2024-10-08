Москва, 8 октября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, предложил учредить на территории объединения звание «Город трудовой славы».

Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам российского лидера, этого звания достойны города, жители которых внесли особый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Присваивая почётное звание, государства СНГ отметят вклад своих народов в борьбу с общим врагом.

«Победа в Великой Отечественной войне — это общее достояние всех народов Советского Союза», — подчеркнул Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году Путин подписал федеральный закон о присвоении российским городам звания «Город трудовой доблести» за значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. В этих городах в годы войны было обеспечено бесперебойное производство военной и гражданской продукции, а их жители проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность. Первыми 20 городами, удостоенными почётного звания, стали Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.