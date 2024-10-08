Путин предложил учредить в СНГ звание «Город трудовой славы»
Москва, 8 октября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, предложил учредить на территории объединения звание «Город трудовой славы».
По словам российского лидера, этого звания достойны города, жители которых внесли особый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Присваивая почётное звание, государства СНГ отметят вклад своих народов в борьбу с общим врагом.
«Победа в Великой Отечественной войне — это общее достояние всех народов Советского Союза», — подчеркнул Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.
Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году Путин подписал федеральный закон о присвоении российским городам звания «Город трудовой доблести» за значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. В этих городах в годы войны было обеспечено бесперебойное производство военной и гражданской продукции, а их жители проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность. Первыми 20 городами, удостоенными почётного звания, стали Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.