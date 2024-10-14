Москва, 14 октября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Среднее профессиональное образование становится всё более востребованным на российском рынке труда. До 2028 года по поручению президента Владимира Путина предстоит подготовить более одного миллиона рабочих кадров. В короткие сроки получить специальность и быть трудоустроенными уже на этапе прохождения практики молодёжи помогают колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет».

Telegram/Профессионалитет

Обучение на новейшем технологичном оборудовании продолжается в 370 образовательно-производственных кластерах по 24 важнейшим отраслям экономики. Предметно ознакомиться с программами обучения школьники и их родители смогут в день открытых дверей 19 октября.

Сегодня в «Профессионалитете» участвуют уже более 1250 колледжей и более 1800 опорных предприятий-работодателей в 79 регионах страны. Кластеры, в которых молодежь совместно с наставниками получает необходимые практические знания прямо во время обучения, охватывают сферы деятельности, актуальные для каждого конкретного региона — от машиностроения и сельского хозяйства до радиоэлектроники.

К примеру, в Тамбовской области кадры для себя готовит Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем». С сентября 2024 года постигать с нуля профессию слесаря-наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики стали первые 25 студентов Железнодорожного колледжа имени В. М. Баранова. Работа ведётся в рамках образовательно-производственного кластера «Индустрия 68», базовой площадкой которого является Приборостроительный колледж.

«Программа обучения и матрица компетенций по профессии «слесарь-наладчик КИПиА» в рамках «Профессионалитета» разработаны совместно с работодателями в условиях сетевой формы. Студенты не только освоят востребованную профессию, сделав упор на практические навыки, но и получат содействие в трудоустройстве на предприятия отрасли», — сказала старший методист Елена Снопковская.

Таким образом, связка бизнеса и среднего профессионального образования становится прочнее, отмечает руководитель тамбовского Центра сопровождения общественно значимых мероприятий среднего профессионального образования Александр Чуксин.

«Выпускники понимают, что уже есть вполне серьёзные работодатели, кто не просто готов взять на работу молодого специалиста, а и вырастить его за годы учёбы под особенности своего предприятия», — считает он.

Новая профессия требует и дополнительных знаний, и навыков от педагогов. Для них на профильном отраслевом предприятии также предусмотрены обучение и стажировки. Это позволяет реализовать одну из задач кластера «Индустрия 68» — повысить квалификацию педагогических работников для отрасли «Машиностроение».

Квалифицированные кадры для предприятий сферы туризма и услуг совместными усилиями образования и бизнеса получит Астраханская область. Там с сентября 2024 года открылся кластер «Туризм и сфера услуг». Новые пространства с современным оборудованием («Центр логистических решений», «Лаборатория комплексной логистики», «Информационные технологии в профессиональной деятельности») организованы в Астраханском государственном политехническом колледже, который стал базовой организацией кластера.

«Быть первыми студентами «Профессионалитета» — большая ответственность, но у вас есть уникальная возможность как можно раньше заявить о себе работодателям, от этого зависит качество будущей жизни», — отметила министр образования и науки региона Мария Шалак.

К слову, по всей стране не только открывают новые кластеры «Профессионалитета», но и обновляют программы и оборудования уже действующих заведений. Например, Якутский педагогический колледж, который уже более века выпускает специалистов среднего звена в республике, готовится обновить учебные лаборатории и аудитории, создать новые мастерские.

«Сегодня наш колледж входит в топ-5 лучших профессиональных образовательных организаций в республике. У нас очень опытные преподаватели», — подчеркнула заместитель директора по научно-методической работе Диана Новгородова.

В 2025 году на средства «Профессионалитета» в коллеже будут созданы девять рабочих зон по разным видам деятельности.

«Наш колледж развивается в ногу со временем. Мы создаем роботов, управляем дронами и делаем анимации. Я хочу быть педагогом в области технического творчества, учить ребят робототехнике», — поделилась студентка третьего курса Иванна Соломонова.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в 2022 году и стал логическим продолжением системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования, которая с 2019 года ведётся по национальному проекту «Образование».

Федпроект нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями экономики. Больше информации о колледжах и компаниях — участниках проекта в регионах можно найти на портале ЯПРОФ.РФ.