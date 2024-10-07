Одесса, Украина, 7 октября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. В Одессе сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) попытались мобилизовать водителя трамвая прямо во время рейса, сообщает украинское издание «Страна. ua».

SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС Виды Одессы

В публикации сказано, что попытка не увенчалась успехом, поскольку на помощь водителю пришёл один из пассажиров.

Как передавало ИА Регнум, военнопленный Александр Гусак ранее рассказал, что на Украине сотрудников военкоматов финансово мотивируют за каждого мобилизованного. По его словам, чаще всего ТЦК вылавливают «алкашей» и обеспеченных молодых мужчин с целью получения взятки.

В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Ещё одним законом он отменил категорию здоровья «ограниченно годный», из-за чего ранее признанные таковыми лица должны пройти повторное медицинское обследование.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Он также допустил, что призывной возраст на Украине будет вновь понижен для мобилизации студентов и создания аналога немецкого «гитлерюгенда».