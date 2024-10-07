Амстердам, 7 октября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Руководство Евросоюза должно принять финансовые меры, чтобы поспособствовать честной конкуренции европейских авиакомпаний с китайскими, заявила генеральный директор нидерландского авиаперевозчика KLM Марьян Ринтел.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Европа может по крайней мере подумать о том, как справиться с несправедливой конкуренцией, зафиксировав цены или взглянув на ситуацию по-другому», — приводит слова Ринтел радиокомпания NPO.

По словам гендиректора, авиакомпаниям Китая разрешено летать над воздушным пространством России, за счёт чего удаётся сэкономить от двух до четырёх часов пути. Это, в свою очередь, отражается на расходе топлива и стоимости авиабилетов.

Соответствующее заявление прозвучало на фоне возможного ограничения рейсов европейских авиакомпаний в КНР. Как пишет Bloomberg, в частности, британская British Airways прекратит полеты между Лондоном и Пекином с октября 2024 до ноября 2025 года. Из-за полупустых самолётов и низкого спроса австралийская авиакомпания Qantas в июле приостановила полёты из Сиднея в Шанхай.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2022 года Россия в качестве ответных мер на действия стран ЕС закрыла своё воздушное пространство для авиакомпаний 36 государств Евросоюза. Полёт каких-либо воздушных судов из европейских стран над территорией РФ будет возможен только по специальному разрешению от МИД РФ или Росавиации.