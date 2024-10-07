Москва, 7 октября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Законопроект о введении административной ответственности за оскорбление учителей скоро внесут в Госдуму, штрафы для физических лиц составят от 5 тыс. рублей. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на текст законопроекта.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Авторы материала рассказали, что в Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов.

«За публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от 5 до 20 тыс. рублей, должностные лица — от 50 до 100 тыс. рублей; юрлица — от 200 до 500 тыс. рублей. Если такое оскорбление будет размещено в сети, то штраф для граждан составит от 10 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рулей, юрлиц — от 500 до 700 тыс. рублей», — говорится в статье.

По информации газеты, данный проект уже был поддержан Минпросвещения РФ и сейчас он направлен на отзыв в Верховный суд и правительство РФ.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября президент Владимир Путин предложил ввести комплекс мер для повышения культуры речи в России в условиях всепоглощающей цифровизации. Он сказал об этом в ходе встречи с лучшими педагогами страны на премии «Учитель года». Также Путин заявил, что образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны.

Ранее Путин отмечал, что в вопросах воспитания детей семейным ценностям в России уделяют приоритетное внимание и государство, и общество.