Дженин, Палестина, 7 октября, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 7 октября вторглись в город Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Несколько единиц военной техники в сопровождении бульдозеров ворвались в город, направляясь к восточному району, кварталам Халима аль-Саадия и аль-Баядер», — говорится в сообщении.

По уточнённой информации, израильские войска также провели рейд в Тулькарме, приступив к разрушению дорог и инфраструктуры в районе лагеря беженцев Нур-Шамс.

Кроме того, израильские силовики задержали группу палестинцев к югу от Наблуса и ещё одного человека в Калькилии.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября ЦАХАЛ объявила о проведении контртеррористической операции против боевиков палестинского движения ХАМАС в районе лагеря беженцев Джабалия в секторе Газа. Израильская авиация нанесла удары по десяткам объектов, заявленных как принадлежащие инфраструктуре ХАМАС.

4 октября израильские войска нанесли удар по Тулькарму на Западном берегу реки Иордан, в результате которого, согласно заявлению ЦАХАЛ, ликвидирован Захи Ясер ар-Разак Уфи, глава местной ячейки ХАМАС. По утверждению израильских военных, Уфи отвечал за поставки оружия находящимся в этом районе боевикам и организовывал террористические атаки в Иудее и Самарии.