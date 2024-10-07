Петропавловск-Камчатский, 7 октября, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Группа туристов с ребёнком, пропавшая в Камчатском крае, найдена поисково-спасательной группой. Об этом 7 октября сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Алексей Иванов ИА REGNUM Уникальная природа Камчатки

Как пояснил глава МЧС региона, пропавшие туристы нашлись на урочище «Аквариум». Оно находится недалеко от населённых пунктов, но труднодоступно из-за плохой дороги: туда ведёт лишь грунтовка.

«Машины застряли. Это и была причина задержки с возвращением с маршрута», — написал Лебедев. Медпомощь туристам не понадобилась.

Ранее ИА Регнум сообщало о пропаже группы туристов в Камчатском крае. Как уточнил глава МЧС региона Лебедев, группа не зарегистрирована, поэтому нет информации, сколько в ней человек и куда она направляется.

О пропаже туристов сообщили их знакомые, с которыми пропавшая группа перестала выходить на связь. Предполагалось, что туристы направились на урочище «Дикие озерки», где находится термальный источник, но спасатели не обнаружили пропавших в этом месте.