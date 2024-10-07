Петропавловск-Камчатский, 7 октября, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Группа туристов, состоящая из пяти-шести человек, перестала выходить на связь в Елизовском районе Камчатки. Об этом 7 октября сообщил министр по ЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

«Ориентировочно пять-шесть человек, среди которых может быть ребёнок, уехали к «Диким озеркам» в Елизовском районе и вовремя не вернулись. Связи с ними нет», — уточнил Лебедев.

Глава региона отметил, что информация о пропаже туристов поступила в ночь на 7 октября. Группа не зарегистрировалась у спасателей, и это осложнило поисково-спасательную операцию. Точный состав группы и её предполагаемый маршрут неизвестны.

О пропаже спасателям сообщила другая группа, которая знакома с пропавшими туристами. На поиски людей выехала команда спасателей Камчатского спасательного центра. После проверки на «Диких озерках» пропавшая группа не обнаружена. Предполагается, что туристы могли направиться к урочищу «Аквариум».

«Дикие озерки» и «Аквариум» находятся недалеко от населённых пунктов, но добраться туда можно только по грунтовой дороге. Локации очень популярны среди местных жителей. Отмечается, что погода в Елизовском районе солнечная, днём температура воздуха составила +10 градусов. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов, гидов и сопровождающих из Камчатского и Пермского краёв, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Специалисты Росавиации начали проверку деятельности авиакомпании «Витязь-Аэро», владевшей воздушным судном.