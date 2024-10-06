Эр-Рияд, 6 октября, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Медицинское обследование проходит король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в связи с воспалением лёгких. Об этом 6 октября сообщает саудовское госагентство SPA.

Global Look Press/Saudi Press Agency/Keystone Press Agency Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд

«Он проходит в воскресенье некоторые медицинские обследования из-за воспаления лёгких», — поясняется в сообщении. Иных подробностей не раскрывается.

За последние пять месяцев это уже второй случай воспаления лёгких у 88-летнего короля Салмана Аль Сауда. В прошлый раз у монарха диагностировали воспаление лёгких в мае, врачи ему назначили курс терапии с применением антибиотиков.

В августе Салман Аль Сауд последний раз председательствовал на заседании кабинета министров, меньше чем через две недели после издания им указа, который позволяет кабинету министров собираться в отсутствие короля, наследного принца или обоих представителей королевской семьи. В их отсутствие кабинет возглавит самый старший член правительства, который при этом является потомком отца Салмана Аль Сауда, основателя Саудовской Аравии короля Абдель Азиза Аль Сауда.

Салман Аль Сауд правит Саудовской Аравией с января 2015 года, он также является верховным главнокомандующим всеми ВС государства. Он самый старший из ныне живущих сыновей короля Абдель Азиза Аль Сауда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в июле 2020 года король Саудовской Аравии перенёс операцию по удалению желчного пузыря из-за холецистита. Операция прошла успешно. В 2022 году монарх перенёс ещё одну госпитализацию, во время которой врачи произвели замену батареи кардиостимулятора.