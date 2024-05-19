Эр-Рияд, 20 мая, 2024, 01:14 — ИА Регнум. Медицинское обследование выявило у 88-летнего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда воспаление лёгких. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщило государственное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление пресс-службы королевского двора.

U.S. Department of Defense Король Салман

«Король Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд завершил сегодня медицинские обследования, проведённые в королевской клинике в Джидде, у него было выявлено воспаление лёгких», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бригада медиков приняла решение перевести короля Саудовской Аравии на программу лечения от пневмонии, он пройдёт курс терапии антибиотиками.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье в канцелярии саудовского монарха сообщили, что Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда поместили в больницу в Джидде для проведения медицинского обследования. Причиной для беспокойства были высокая температура и боль в суставах.

В июле 2020 года король Саудовской Аравии перенёс операцию по удалению желчного пузыря из-за холецистита. Операция прошла успешно. В 2022 году монарх перенёс ещё одну госпитализацию, во время которой врачи произвели замену батареи кардиостимулятора.