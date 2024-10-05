Лондон, 5 октября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. В Лондоне установили фальшивую мемориальную табличку на стене супермаркета, где купили салат-латук, «переживший» срок нахождения Лиз Трасс на посту премьер-минмитра Великобритании, сообщила 5 октября газета The Guardian.

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«Салат-латук, приобретённый здесь в сентябре 2022 года, продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс (49 дней)», — написано на синей табличке, установленной возле супермаркета Tesco.

В октябре 2022 года букмекеры предложили сделать ставки, что произойдёт быстрее: Трасс уйдет с поста премьера или испортится салат-латук. Они предполагали, что премьер уйдет с поста через 35 дней, примерно столько же времени хватает для разложения салата-латука.

Издание Daily Star установило веб-камеру и запустило видеотрансляцию «гонки» между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. Увядающий салат от Tesco был объявлен победителем «гонки». После этого под видео появилась подпись «салат пережил Трасс».

Трасс принадлежит рекорд по минимальному количеству дней на посту премьер-министра.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года Трасс заявила, что ей не кажется смешным сравнение срока её пребывания на посту премьера со сроком разложения салата-латука. Она назвала это ребячеством.

Лиз Трасс занимала пост премьер-министра Великобритании с 6 сентября по 25 октября 2022 года. Она объявила о своей отставке 20 октября 2022 года.