Лондон, 19 июня, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей не кажется смешным сравнение срока её пребывания на посту премьера со сроком разложения салата латук.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

В октябре 2022 года в Великобритании букмекеры предложили делать ставки, что Трасс уйдёт с поста премьера через 35 дней (время, за которое разлагается салат латук).

При этом уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию «гонки» между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись «салат пережил Трасс».

«Я не думаю, что это было особенно смешно. Я думаю, что это ребячество», — заявила Трасс, отвечая на соответствующий вопрос ведущего ирландского радио RTE, передаёт РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, экс-главе правительства Великобритании Лиз Трасс, бывшей на посту 44 дня, выставили счёт на 12 тыс. фунтов (15 тыс. долларов) за тапочки, банные халаты, продукты питания и напитки, которые пропали из загородной резиденции Чивнинг, когда она возглавляла МИД. Отмечается, что в 2022 году в ходе предвыборной гонки за пост премьер-министра Трасс часто организовывала мероприятия в резиденции. При этом обычно расходы за проведение официальных мероприятий в этом особняке берёт на себя правительство, но не оплачивает частные или партийные встречи, организуемые в нём.

Бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс намерены вернуться в большую политику. Именно поэтому со стороны бывших глав правительства постоянно слышны критические замечания в адрес действующего правительства. При этом Трасс избрала основной мишенью для критики экономическую сферу, а Джонсон чаще критикует внешнюю политику, в частности, вопросы, касающиеся ситуации на Украине.