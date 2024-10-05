Село Шелаболиха, Алтайский край, 5 октября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. На территории Алтайского края в Шелаболихинском районе утром 5 октября прорвало дамбу. Очевидцы записали видео с места ЧП.

Кадр из видео

В месте прорыва гидротехнического сооружения вода струится бурным потоком. Дорога через реку, соединявшая две половины села Шелаболиха, разрушена рекой. Проехать из одной части села в другую пока нельзя. На месте ЧП работают специалисты.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920930" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу

Как сообщало ИА Регнум, глава Шелаболихинского района Александр Шушунов 5 октября заявил о прорыве дамбы, державшей воду на Зеркальных озёрах. Он пояснил, что это произошло из-за большого количество осадков, выпавших за лето.

Вода хлынула в реку Шелаболиху — приток Оби — и разрушила дорогу, соединяющую две части села. Чиновник опубликовал фотографии с места ЧП.

Шушунов добавил, что областные власти держат ситуацию на контроле. Специалисты оценивают ущерб от прорыва дамбы. Последствия прорыва дамбы будут устранены в ближайшее время, сообщил глава района.