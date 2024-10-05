Прорыв дамбы в Алтайском крае попал на видео
Село Шелаболиха, Алтайский край, 5 октября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. На территории Алтайского края в Шелаболихинском районе утром 5 октября прорвало дамбу. Очевидцы записали видео с места ЧП.
В месте прорыва гидротехнического сооружения вода струится бурным потоком. Дорога через реку, соединявшая две половины села Шелаболиха, разрушена рекой. Проехать из одной части села в другую пока нельзя. На месте ЧП работают специалисты.
Как сообщало ИА Регнум, глава Шелаболихинского района Александр Шушунов 5 октября заявил о прорыве дамбы, державшей воду на Зеркальных озёрах. Он пояснил, что это произошло из-за большого количество осадков, выпавших за лето.
Вода хлынула в реку Шелаболиху — приток Оби — и разрушила дорогу, соединяющую две части села. Чиновник опубликовал фотографии с места ЧП.
Шушунов добавил, что областные власти держат ситуацию на контроле. Специалисты оценивают ущерб от прорыва дамбы. Последствия прорыва дамбы будут устранены в ближайшее время, сообщил глава района.