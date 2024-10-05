В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу
Село Шелаболиха, Алтайский край, 5 октября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Дамбу прорвало в Шелаболихинском районе Алтайского края, сообщил 5 октября глава района Александр Шушунов.
«Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объём воды, накопившейся этим дождливым летом», — написал Шушунов в своём Telegram-канале.
Вода вышла в русло реки, текущей по селу Шелаболиха, и разрушила соединяющую обе части населённого пункта дорогу.
Глава района призвал жителей сохранять спокойствие и держаться на безопасном расстоянии от размытой дороги. На месте ЧП работают службы. Правительство региона держит ситуацию на контроле.
«Проводятся все необходимые в данном случае мероприятия, будет оценён ущерб и разработаны совместные с краевыми структурами меры по скорейшей ликвидации прорыва дамбы», — добавил Шушунов.
Глава района опубликовал фотографии с места разрушенной дамбы.
Как передавало ИА Регнум, в апреле прорыв дамбы произошёл в городе Орске в Оренбургской области. Был введён режим чрезвычайной ситуации. Эвакуировали более 2 тыс. человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «Халатность».
В июле прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Челябинской области. В Карабашском округе ввели режим ЧС.