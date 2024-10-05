Село Шелаболиха, Алтайский край, 5 октября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Дамбу прорвало в Шелаболихинском районе Алтайского края, сообщил 5 октября глава района Александр Шушунов.

Официальный канал главы Шелаболихинского района Александра Николаевича Шушунова

«Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объём воды, накопившейся этим дождливым летом», — написал Шушунов в своём Telegram-канале.

Вода вышла в русло реки, текущей по селу Шелаболиха, и разрушила соединяющую обе части населённого пункта дорогу.

Глава района призвал жителей сохранять спокойствие и держаться на безопасном расстоянии от размытой дороги. На месте ЧП работают службы. Правительство региона держит ситуацию на контроле.

«Проводятся все необходимые в данном случае мероприятия, будет оценён ущерб и разработаны совместные с краевыми структурами меры по скорейшей ликвидации прорыва дамбы», — добавил Шушунов.

Глава района опубликовал фотографии с места разрушенной дамбы.

Как передавало ИА Регнум, в апреле прорыв дамбы произошёл в городе Орске в Оренбургской области. Был введён режим чрезвычайной ситуации. Эвакуировали более 2 тыс. человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «Халатность».

В июле прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Челябинской области. В Карабашском округе ввели режим ЧС.