Якутск, 4 октября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Более 70 тысяч граждан Якутии получили возможность смотреть новые фильмы на большом экране в день их премьеры. Регион разработал и внедрил проект российского стандарта показа кинофильмов «Экстра Синема», «импортозаместив» широкоформатную кинематографическую систему IMAX. Сегодня, 4 октября, по этой технологии одновременно запущены сразу 40 кинозалов. Торжественная церемония проходила в 19 населенных пунктах районов республики и двух пригородах Якутска.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) На торжественной церемонии одновременного запуска 40 кинозалов по технологии «Экстра Синема» в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев назвал открытие кинозалов знаковым шагом для укрепления технологического суверенитета российской киноиндустрии, заверив, что работа в этом направлении продолжится.

«Рад, что сегодня в непростых условиях мы даем возможность в отличном качестве смотреть кинофильмы на большом экране для жителей наших самых удаленных арктических районов. Уверен, что это добавит в жизнь якутян новых красок, впечатлений, а также повысит качество жизни», — отметил руководитель республики.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев

«Экстра Синема» состоит из проектора, совмещенного в одном корпусе с сервером и цифровой платформой. Проектор собирается по технологии конвейерного производства в технопарке Якутска из отечественных и зарубежных комплектующих, выпускаемых дружественными странами. Доставка фильмов осуществляется автоматически, при этом обеспечивается шифрование и надежная защита цифрового контента от взлома и копирования.

В рамках открытия во всех 40 кинозалах состоялся показ фильма «Там, где танцуют стерхи» режиссёра Михаила Лукачевского, обладателя гран-при VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» в 2024 году.

В пилотном режиме Якутия реализует проект с 2022 года в 30 залах. За это время отечественная цифровая технология доказала высокую эффективность в обеспечении доступа населения к услугам кинопоказа и коллективного просмотра отечественных фильмов в местах проживания. При этом затраты на оборудование не превышают 1 млн рублей, это в пять раз дешевле зарубежных аналогов.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Якутия. Торжественная церемония одновременного запуска 40 кинозалов по технологии «Экстра Синема»

Новые кинозалы 4 октября открылись в Амгинском, Аллаиховском, Вилюйском, Верхневилюйском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Намском, Нюрбинском, Мегино-Кангаласском, Момском, Оймяконском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском и Эвено-Бытантайском улусах, а также в поселке Табага и селе Марха городского округа «город Якутск».

Важно, что пример Якутии по развитию киноиндустрии в регионах поддержал президент Владимир Путин, в мае 2023 года осмотрев стенд компании «Экстра Синема» в культурно-образовательном кластере в центре «Зотов» на Ходынке. Опыт республики по оборудованию кинозалов домов культуры в малых городах и селах страны с численностью населения до 50 тысяч человек, а также в системе среднего общего и профессионального образования, планируется растиражировать.

Проект реализуется при поддержке главы Якутии и республиканского правительства. Летом 2024 года ему был присвоен статус Национальной технологической инициативы, принято решение о финансировании проекта по договору конвертируемого займа ООО «Спутник — Управление активами НТИ».