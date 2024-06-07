Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Якутия разработала проект российского стандарта показа кинофильмов «Экстра Синема», «импортозаместив» широкоформатную кинематографическую систему IMAX. С инициативой масштабировать применение нового открытого стандарта в малых населенных пунктах всей страны 6 июня выступил глава республики Айсен Николаев на полях 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

(сс) A. L. (loading) Якутия

«Сейчас у нас все кинотеатры показывают фильмы по американским стандартам. Поэтому, например, у нас сейчас не работает IMAX. Наши ребята разработали российский стандарт кинопоказа, и уже около 30 кинотеатров в Якутии по нему работают, система внедряется и в Донбассе», — пояснил глава региона. Он подчеркнул, что обеспечение собственного стандарта кинопоказа усилит технологический суверенитет России.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев: собственный стандарт кинопоказа усилит технологический суверенитет России

«Экстра Синема» состоит из проектора, совмещенного в одном корпусе с сервером и цифровой платформой. Проектор собирается по технологии конвейерного производства в технопарке Якутска из отечественных и зарубежных комплектующих, выпускаемых дружественными странами. Доставка фильмов осуществляется автоматически, при этом обеспечивается шифрование и надежная защита цифрового контента от взлома и копирования. Тема обсуждалась в ходе встречи глав регионов Ассоциации инновационных регионов России под председательством заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина.

О киноиндустрии говорили также при подписании соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и Московским кредитным банком. Документ, который позволит привлечь средства для реализации мастер-плана Якутска, 6 июня скрепили подписями глава Якутии Айсен Николаев и председатель правления ПАО «Московский кредитный банк» Николай Каторжнов. Мастер-план предполагает в том числе создание многофункционального кинопавильона полного цикла.

«Это откроет новые возможности для развития киноиндустрии Якутии и всего Дальнего Востока», — пояснил Айсен Николаев.

«Очень рад, что с самого начала мы обсуждаем не только раскрытие высокого природно-ресурсного потенциала региона, но и такие инициативы, как создание новой качественной площадки для кинопроизводства. Такие проекты привлекают внимание и помогают развивать бренд региона, в том числе туристический», — отметил Николай Каторжнов.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Соглашение о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и Московским кредитным банком

Соглашение между руководством Якутии и Московским кредитным банком также предусматривает совместную работу по финансированию инвестиционных проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие региона.

Как сообщало ИА Регнум, 5–8 июня делегация республики под руководством Главы Якутии Айсена Николаева работает на 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Главная тема форума — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».