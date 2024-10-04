Москва, 4 октября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. 4 октября во всем мире отмечается День защиты животных. Он был учрежден в 1931 году с целью привлечь внимание к проблемам сохранения обитателей нашей планеты. Компания «Роснефть» рассказала о своих проектах изучения и защиты окружающей среды: экспедициях, исследованиях, в том числе генетических и других.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поддерживает проекты по сохранению биоразнообразия

«Роснефть» реализует самую масштабную с советских времен программу изучения арктического региона. За 12 лет состоялось более 50 экспедиций, где ведущие ученые страны исследовали ключевые виды-биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки. Это позволило собрать уникальный массив информации о животном мире Арктики. Полученные данные используются при создании серии экологических атласов «Роснефти» и «Иннопрактики».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поддерживает проекты по сохранению биоразнообразия

Кроме того, в 2024 году в рамках национального проекта «Экология» компания запустила новую программу исследований под названием «Тамура». В ее рамках до 2027 года на полуострове Таймыр проведут исследования северного оленя, белого медведя, ценных видов птиц, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре года будет проведено десять экспедиций.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поддерживает проекты по сохранению биоразнообразия

Также «Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и Центром полногеномного секвенирования реализуют уникальный проект по созданию базы геномных данных живых организмов российской Арктики. Эта информация необходима для долгосрочного планирования устойчивого развития региона и сохранения его хрупких экосистем. В числе первоочередных работ — сборка полного генома белого медведя.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поддерживает проекты по сохранению биоразнообразия

«Роснефть» проводит программы по сохранению популяции амурского тигра, волка, китов и дельфинов в разных регионах России. Особое внимание в компании уделяют программам для белых медведей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поддерживает проекты по сохранению биоразнообразия

Все белые медведи, обитающие в российских зоопарках, 2013 года находятся под опекой компании. «Роснефть» патронирует 34 полярных медведей в 16 зоопарках страны, обеспечивая их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров. Для повышения физической активности животных при поддержке компании разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных. Кроме того, «Роснефть» реализует программу по спасению и реабилитации молодых белых медведей, оставшихся в дикой природе без опеки матери.