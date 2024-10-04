Москва, 4 октября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 октября направил поздравительную телеграмму командованию, личному составу и ветеранам Космических войск.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Поздравляю вас с Днём Космических войск. Вы по праву гордитесь яркими, героическими страницами истории Космических войск, ратными и трудовыми свершениями многих поколений военнослужащих, учёных, конструкторов, гражданских специалистов», — следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что в числе главных задач личного состава Космических войск — проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает космический ракетный комплекс «Ангара». Путин отметил, что именно ему предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство.

В конце телеграммы Путин пожелал командованию, личному составу и ветеранам Космических войск успехов, доброго здоровья и всего наилучшего.

День Космических войск отмечается в России 4 октября. Дата приурочена к запуску 4 октября 1957 года первого искусственного спутника Земли, положившего начало эпохе освоения околоземного пространства, масштабных научных исследований, создания передовых технологий.

В 2024 году Космическим войскам РФ исполнилось 67 лет. Они входят в Воздушно-космические силы (ВКС) России. В спектр их задач входит наблюдение за обстановкой в космическом пространстве и выявление угроз государству в космосе и из космоса.