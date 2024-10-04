Российские бойцы спасли военного медика ВСУ Игоря Мацака во время штурма между сёлами Водяное и Нетайлово в ДНР, хотя тот просил его добить. События происходили в начале мая 2024 года. Мацак получил ранение в бедро и около 30 часов ждал эвакуации от своих сослуживцев, рассказал он «РИА Новости» 4 октября. Говорит, что соседнее подразделение ВСУ находилось всего в 200 метрах, однако при попытке подать знак через круживший над ним украинский дрон, оператор скинул боеприпас. По словам медика, свои хотели его убить и того же самого он ждал от подоспевших российских штурмовиков, но на просьбу добить один из них ответил: «Как я могу тебя добить, если ты без оружия». Обсуждением такого известия ознаменован новый, 953-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Отступление ВСУ

Мацака благополучно эвакуировали на сельскохозяйственной тачке с одним колесом под обстрелом украинских дронов, а российские медики спасли ему ногу. Они планируют установить аппарат Илизарова для дальнейшего восстановления.

«Я своё получил, уверен, что и они своё получат», — ответил, в частности, военнопленный, комментируя действия своих сослуживцев.

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