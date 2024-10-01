Бейрут, 1 октября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Авиация военно-воздушных сил Израиля нанесла удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва, находящемуся в южной части Ливана, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом 1 октября сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Stringer/dpa/Global Look Press

Уточняется, что в результате израильского удара погибли не менее пяти палестинских беженцев.

По информации телеканала, целью военных Израиля был высокопоставленный командир одного из палестинских движений Мунир Макда, однако им не удалось её достичь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 октября не менее 12 мирных жителей погибли и ещё несколько пострадали при ударе армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа. Уточнялось, что в числе жертв оказались палестинская журналистка Вафа аль-Удайни и её семья.

В ночь на 1 октября ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по Дамаску. В результате этой атаки три мирных жителя погибли и ещё девять получили ранения. В числе погибших также оказалась сирийская журналистка Сафаа Ахмад.

Кроме того, из-за действий израильских военных в сирийский столице вспыхнул сильный пожар. Отмечалась, что нанесение авиаударов по столице Сирии начали одновременно с началом военной операции в Ливане.