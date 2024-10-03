Ташкент, 3 октября, 2024, 21:04 — ИА Регнум. В Ташкентской области Узбекистана под гружённым песком грузовиком обрушился мост. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе мэрии региона.

Кадр из видео

Инцидент произошёл накануне вечером в Пскентском районе, когда авто переезжало железобетонный мост на 14-м км 4R19 автодороги Тойтепа — Пскент — автодорога А373.

«В результате движения тяжеловесного автотранспорта с превышением нормативных нагрузок промежуточные железобетонные балки и опоры свай в правосторонней полосе движения моста сломались», — указано в Telegram-канале хокимията.

Грузовик вместе с частями моста упал в канал «Ташкент». Информация о пострадавших не сообщалась.

Отмечалось, что по техпаспорту вес грузовика Howo без груза составляет 26,8 т, а полная масса — 40 т. Но машина перевозила 50 куб. м (80 т) песка. Соответственно, общий вес составил 106,8 т. При этом перед мостом стоят знаки, запрещающие движение большегрузных транспортных средств и указывающие на допустимую нагрузку до 8 т на одну ось. Именно игнорирование водителем указаний стало причиной обрушения.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Чегемском районе Кабардино-Балкарии обрушился мост через реку Чегем вместе с проезжавшим по нему в этот момент бетоновозом. В результате инцидента никто не пострадал. Вводились временные ограничения движения.