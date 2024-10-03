Москва, 3 октября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. На 61-м году жизни умер ведущий телеканала «БелРос» и автор программ «Горячая точка» и «Факты на стол» Александр Бунин, сообщила 3 октября редакция телеканала.

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«Александр Григорьевич умер на 61 году жизни <…> был талантливым журналистом, ярким теле — и радиоведущим, имевшим собственную точку зрения на любой вопрос», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, ведущего 3 октября госпитализировали с диагнозом инфаркт. Врачам спасти его не удалось.

Редакция «БелРос» выразила самые искренние соболезнования семье Александра Григорьевича. Там отметили, что он был активным и энергичным человеком, много путешествовал, становился неоднократным победителем премии «Моя Планета» в категории «Лучшая радиопрограмма о путешествиях».

Александр Бунин — радиожурналист, сценарист, лауреат международных фестивалей документального кино, бизнесмен, путешественник. Работал на радиостанциях «Первое союзное радио», «Комсомольская правда», «Серебряный дождь».