Варшава, 3 октября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена взорвался чемодан, в котором находились образцы биоматериалов и сухой лёд. Об этом 3 октября сообщило RFM 24.

Patrick Pleul/Global Look Press

«В камере сортировки багажа произошел взрыв, в котором находился контейнер с каким-то материалом. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что контейнер с исследовательскими образцами биологического материала, который вез пассажир, протек. Причиной взрыва стал сухой лед», — цитирует радиостанция слова члена пожарной бригады.

Содержимое контейнера, как утверждается, не пострадало, взрыв повредил только защитный корпус. Эвакуацию аэропорта из-за инцидента производить не пришлось.

Как передавало ранее ИА Регнум, 2 октября аэропорт в японской префектуре Миядзаки приостановил работу из-за взрыва неизвестного предмета в районе рулёжной дорожки. Позднее выяснилось, что на взлётно-посадочной полосе сдетонировал неразорвавшийся снаряд времён Второй мировой войны, попавший в землю, предположительно, в ходе бомбардировок Японии.

До этого, 21 августа, в японском же аэропорту Титосэ 200 рейсов были отложены и почти 40 отменены из-за пропажи из магазина в зоне ожидания ножниц. У сотрудников появились опасения, что потенциальный террорист мог взять их и использовать в качестве оружия на борту самолёта. В результате проверок в зоне вылета возникли большие очереди.