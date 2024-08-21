Токио, 21 августа, 2024, 11:48 — ИА Регнум. В Новом аэропорту Титосэ на японском острове Хоккайдо задержали 200 рейсов и почти 40 отменили из‑за пропажи ножниц, сообщил CNN.

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«Опасения по поводу пропажи ножниц, которые использовались в магазине в зоне ожидания, привели к многочасовым обыскам», — говорится в материале.

О пропаже ножниц стало известно 17 августа. Появились опасения, что потенциальный террорист мог взять их и использовать в качестве оружия на борту самолёта. В результате проверок в зоне вылета возникли большие очереди. В итоге ножницы нашли и полёты возобновили.

Представители аэропорта заявили, что инцидент произошёл из-за отсутствия надлежащих систем использования, хранения и управления магазином. Там также пообещали провести расследование.

Среди пострадавших из-за отмены рейсов оказалась японская рок-группа 9mm Parabellum Bullet, которая пропустила своё выступление на ежегодном музыкальном фестивале Rising Sun на Хоккайдо.

Как передавало ИА Регнум, в августе в немецком аэропорту Кёльн/Бонн приостановили полёты из-за проникновения нескольких неизвестных в зону прибытия самолётов. В аэропорту провели полицейскую операцию. Других подробностей не сообщали.

В апреле аэропорт Буллунн в Дании эвакуировали из-за угрозы взрыва. В результате арестовали мужчину и начали расследование инцидента.