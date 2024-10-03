Елабуга, Татарстан, 3 октября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб в ходе участия в специальной военной операции. Об этом сообщил телеканал «Елабуга 24».

Сергей Бобылев/РИА Новости

Прощание с военным состоялось 2 октября в Елабуге и прошло с воинскими почестями.

Уточняется, что у 44-летнего мужчины остались жена и 14 детей, 11 из которых — несовершеннолетние.

Мужчина трудился сварщиком на заводе. В июле подписал контракт с Минобороны РФ. Погиб 24 сентября при выполнении боевых задач.

Как передавало ИА Регнум 15 сентября, в зоне спецоперации погиб 61-летний певец Станислав Юрко, известный исполнитель военно-патриотических песен. В 1981 году он был призван в армию, с декабря 1981 по ноябрь 1983 года проходил службу в 56-м десантно-штурмовом батальоне в Кандагаре. Награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В Афганистане ему удалось побывать в роли играющего на ударной установке в Ансамбле песни и пляски армии в Кабуле в крепости, где дислоцировался 317-й полк ВДВ.

Успех к музыканту пришел в 80-е годы, когда он стал призером конкурса «Когда поют солдаты» и победителем Международного студенческого фестиваля в Пловдиве.