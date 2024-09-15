Москва, 15 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В ходе проведения спецоперации погиб 61-летний певец Станислав Юрко, известный исполнитель военно-патриотических песен, сообщается на сайте Комитета по делам воинов-интернационалистов государств — участников СНГ.

Кадр из видео Станислав Юрко

«Вчера пришло, нет, не печальное, горькое известие — погиб Стас Юрко. Именно так его знало всё ветеранское сообщество России и стран СНГ. Десантник, ветеран войны в Афганистане, ветеран 56 ДШБ, просто удивительный человек», — сказано в сообщении.

Станислав Юрко родился в 1963 году в Харькове, окончил школу в Кишинёве. После неудачных попыток поступить в ГИТИС и затем в Кировоградское высшее лётное училище гражданской авиации отучился в радиотехническом училище (ТУ-1) и стал радиомонтажником.

В 1981 году был призван в армию, с декабря 1981 по ноябрь 1983 года проходил службу в 56-м десантно-штурмовом батальоне в Кандагаре. Награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В Афганистане ему удалось побывать в роли играющего на ударной установке в Ансамбле песни и пляски армии, который располагался в Кабуле в крепости, где дислоцировался 317-й полк ВДВ.

После армии Юрко окончил Молдавский госуниверситет на факультет иностранных языков, отделение испанского языка и литературы и МГУ им. М. В. Ломоносова — юридический факультет.

Успех к музыканту пришел в 80-е годы, когда он стал призером конкурса «Когда поют солдаты» и победителем Международного студенческого фестиваля в Пловдиве.