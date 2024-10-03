Невзведённые мины со взрывателями, в которые вложены записки с коротким обращением «Русские, простите», обнаружили российские бойцы на одном из направлений фронта. О том, что противотанковые мины установили, но намеренно обезопасили предохранительной чекой, сообщил «РИА Новости» 3 октября сапёр Ленинградского полка с позывным Бурзум. Таким известием ознаменован новый, 952-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

Бурзум полагает, что киевские сапёры не верят украинской пропаганде и не хотят воевать с Россией. Он подчеркнул также, что и украинский народ в большинстве своём понимает бессмысленность военных действий.

О том, что украинские военные, недовольные мобилизацией и действиями режима Зеленского, готовы развернуть орудия в сторону Киева, отмечал 1 октября в разговоре с ТАСС пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Диденко.

Тем временем российские войска продолжают теснить противника на всём протяжении фронта в Донбассе. Ключевые события происходят в районе Угледара. О том, что гарнизон ВСУ попал «в клещи» и ротация сил украинских войск в районе Угледара «фактически невозможна», сообщил в эфире Первого канала советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

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