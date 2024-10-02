Краснодар, 2 октября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Продовольственную независимость Краснодарскому краю и всей стране обеспечат семена собственной, отечественной селекции. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на встрече с генеральным директором компании «Союз-Агро» Арменом Калашяном. Обсуждалось строительство селекционно-семеноводческого центра в Гулькевичском районе края.

Александр Погожев, ИА REGNUM Семена

«Предприятие «Союз-Агро» уже 15 лет занимается сельхозпроизводством в Краснодарском крае, одно из ведущих в Гулькевичском районе, — отметил Вениамин Кондратьев. — Сегодня мы исходим из приоритетов этой отрасли, так как наш регион — гарант продовольственной безопасности. Независимость будет, когда мы полностью обеспечим себя качественными семенами собственной селекции». Предприятие занимается семенами подсолнечника, кукурузы, сои, участвует в программе импортозамещения семян сахарной свеклы. «Это важно для всего региона — мы уже на сто процентов обеспечили себя семенами пшеницы, ячменя, риса. К 2030 году должны выйти на долю собственных семян не менее 75% по кукурузе, подсолнечнику и сахарной свекле», — подчеркнул губернатор Краснодарского края.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, один из ключевых государственных приоритетов в сельском хозяйстве — поддержка селекции и семеноводства. «Кубань сегодня производит порядка 33,5 тысячи тонн семян кукурузы, это полностью покрывает наши потребности. Но засеиваем своим семенным материалом, к сожалению, всего около 50% посевных площадей», — отметил заместитель губернатора. Он выразил уверенность, что создание нового селекционного центра повлияет на современную селекцию и даст толчок к увеличению площадей, засеянных краснодарскими семенами.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, проект селекционно-семеноводческого центра планируют реализовать в тесном взаимодействии с научными учреждениями. Предприятие строится по системе полного цикла — от получения родительских форм, выращивания и подготовки семян до упаковки. Это позволит контролировать качество на всех этапах.

Производственная мощность будущего селекционно-семеноводческого центра в Гулькевичском районе — до 25 тысяч тонн в сезон, сообщил Армен Калашян. Инвестор планирует вложить в реализацию 2,5 млрд рублей, создав 150 новых рабочих мест. Срок реализации — 2026 год. Краснодарский край представит этот проект правительству РФ на 26-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2024» в Москве, которая пройдет с 9 по 12 октября.