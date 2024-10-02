Москва, 2 октября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. После начала СВО, примерно в марте 2022 года, Киев, по сути, дал силовикам указание «хватать всех», а разбираться собирались уже позднее, рассказал в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой украинский писатель Ян Таксюр.

ИА Регнум

Известный ещё с советских времён Таксюр и сам подвергся преследованию со стороны украинских властей — несмотря на проблемы со здоровьем, его заключили сначала в СИЗО, а затем приговорили к 12 годам колонии за якобы госизмену. Как объясняет писатель, всё дел в его позиции относительно раскола церкви на Украине и поддержке канонической УПЦ. Избежать украинских репрессий он смог благодаря проведённому обмену между Киевом и Москвой.

«Просто в марте 2022 года была команда: «Хватайте всех, потом разберёмся». Во-первых, киевскому режиму нужен был обменный фонд для торгов с Россией. Во-вторых, СБУ нужно было показать, что они работают», — рассказал Таксюр.

Он отметил, что сейчас на Украине в отношении него снова вузбудили дело по статье «Подрыв конституционного строя», а когда адвокат спросил, в чём смысл в возбуждении дела в отношении гражданина другой страны — в 2023 году Таксюр получил российское гражданство — ему ответили: «Так нам же кушать надо».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920295" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Писатель Таксюр рассказал про нелепости, за которые сажали на Украине

«Со мной сидел такой некий Толик — деревенский мужик лет 60. Его село оказалось на линии соприкосновения: там русские, там ВСУ — ничего непонятно. Однажды из-за обстрела погибли мирные люди. Так вот он совершил подвиг — договорился с российским командованием, чтобы они позволили забрать их тела и похоронить. Это уже дало повод обвинять Толика в коллаборационизме», — рассказал писатель.

Причём «сдали» Толика СБУ его же соседи.

«Надо любить грешника, а грех — ненавидеть. Я сам не люблю доносы. Со мной сидел известнейший в Киеве доктор — реаниматолог. Трое коллег написали, что у него антиукраинские взгляды, а потом у него в мобильном нашли письмо от друга из России: «Ну что, когда станешь министром здравоохранения Украины?». Ему дали пять лет условно и выгнали из всех больниц, где он консультировал», — поведал ещё один нелепый случай ареста Таксюр.

Был ещё один 30-летний мужчина, на которого соседи донесли, что тот взял у русских солдат что-то из гуманитарки и раздал старикам. Хотя сам мужчина в то время был на свидании с девушкой.

«У меня даже было ощущение, что весь украинский народ посадили вместе со мной», — добавил писатель.

Полное интервью Яна Таксюра читайте на сайте ИА Регнум.