Москва, 2 октября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Писатель и поэт Ян Таксюр, подвергшийся приследованиям на Украине, рассказал как киевский режим отправил его в тюрьму, а украинские следователи при обысках обокрали.

ИА Регнум

10 марта 2022 года Таксюр был задержан СБУ в Киеве. Писателя обвинили в государственной измене. Сначала Таксюра освободили под миллионнй залог из-за состояния здоровья, но позднее украинский суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы, несмотрря на онкологическое заболевание писателя.

Россия смогла освободить Таксюра в результате обмена с Киевом.

Как рассказал писатель в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, в украинской тюрьме в общей сложности он провёл полгода.

«Потом меня перевели под домашний арест. Мне нужно было делать операцию, и мои адвокаты добились, чтобы меня обследовали, и выяснилось, что мне нужно делать операцию в больнице. Судья снизил сумму залога в понедельник, а в четверг я был дома», — поведал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920247" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Писатель Таксюр рассказал о мародерстве украинских следователей

При этом изначально сумма залога составляла 150 тыс. долларов, но судья её снизила. Неравнодушные люди помогли писателю собрать необходимые для залога средства.

«У моей дочери до сих пор лежат деньги, которые мне собрали люди, когда я был арестован. Это большая сумма. Я их не трогаю, потому что она для меня дорога до слёз. Люди присылали мне по 50 гривен (около 100 рублей), но их было очень много. Присылали из США и из Австралии. Те, кто знает меня, кто читает по-украински и верит в Христа. Этой суммы хватило, чтобы оплатить двух адвокатов», — рассказала Таксюр.

При этом он признался, что при обысках у него из дома забрали буквально всё. На все вопросы украинские силовики отвечали, что это «вещественные доказательства».

«У меня же, как у всех интеллигентов, деньги просто так дома лежали. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе», — пошутил писатель.

Ян Ильич Таксюр также рассказал, как СБУ имитировали расстрел, и о том, как украинские заключённые отреагировали на новость о начале спецоперации России.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум.