Москва, 2 октября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Рыбный рынок «Москва — на волне», расположенный в Митине, присоединился к городской программе лояльности «Миллион призов».

mos.ru Посетители рыбного рынка в Митине могут получить баллы «Миллиона призов»

Это уже второй рыбный рынок в столице. Первый был открыт в районе Косино-Ухтомский. С момента открытия его посетило более миллиона жителей города.

На новом рынке можно приобрести свежую рыбу и морепродукты, выловленные в России, а также посетить кафе и рестораны. Пользователи сайта «Миллион призов» и участники городских электронных проектов «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей» и «Наш город» и других получат 10% от стоимости покупок баллами (но не более пяти тысяч баллов в месяц на каждом из рынков).

Чтобы получить бонусы, при оплате покупки нужно зайти с мобильного устройства на сайт ag-vmeste.ru с помощью учетной записи на mos.ru. После необходимо нажать на кнопку с изображением щита в правом верхнем углу страницы и показать кассиру QR-код участника. Баллы начислят сразу после покупки.

В рамках программы «Миллион призов» москвичи могут обменивать городские и призовые баллы на товары и услуги более 400 организаций-партнеров, а также направлять средства на благотворительность.