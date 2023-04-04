Москва, 4 апреля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Школу в Хамовниках пришлось эвакуировать из-за сообщения о заложенной бомбе. Приславшие на почту учебного заведения письмо с угрозами представились украинской блогершей Таисией Онацкой. Девушка стала известна после того, как её затравили на Украине за видео, в котором она во время блиц-опроса сделала выбор в пользу России. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

3 апреля сотрудники школы № 57 в Хамовниках получили сообщение о минировании. Такие послания часто поступают в разные учреждения. Эту угрозу злоумышленники подписали именем украинской тиктокерши Таисии Онацкой. От её имени неизвестные требовали у руководства учебного заведения огромную сумму денег, при поступлении которой обещали якобы не приводить в действие взрывное устройство. О сообщении педагогический состав сообщил в правоохранительные органы.

«Поступило сообщение от сотрудников школы, расположенной в Малом Знаменском переулке, о том, что на электронную почту поступило сообщение об угрозе взрыва от имени гражданки Украины Таисии Онацкой с требованием перевода 2 511 812 долларов за предотвращение взрыва. В школе была проведена эвакуация, взрывных устройств обнаружено не было», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по факту угрозы взрыва школы полиция проводит проверку.

Таисия Онацкая — украинский тиктокер, которая известна под псевдонимом Di. rubens. У девушки более 103 000 подписчиков. В январе 2021 года она оказалась в центре скандала из-за своего видео, в котором отвечала на вопросы коллеги. Девушке нужно было выбирать из двух стран, которые ей предлагали. Таисия предпочла Россию вместо США и Украины. Последний выбор вызвал бурную реакцию общественности и представителей силовых структур Украины. После видео от услуг блогера отказались некоторые украинские бренды, которые с ней сотрудничали.