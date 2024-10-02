Буэнос-Айрес, 2 октября, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Суд в Аргентине удовлетворил просьбу родственников футболиста, чемпиона мира по футболу Диего Марадоны о переносе его останков в специальный мавзолей в Буэнос-Айресе. Об этом 1 октября сообщило издание Clarín.

Zuma\TASS Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона

Ходатайство о перемещении тела Марадоны в мавзолей семья футболиста подала в суд в мае текущего года. Под документом подписались дочери спортсмена Далма и Джанина Марадона, а также Вероника Охеда, мать младшего сына Марадоны. Как отмечается в ходатайстве, тело футболиста поместят в мавзолей, который откроют для публики.

Останки Марадоны покоятся на частном кладбище на окраине Буэнос-Айреса, и доступ туда разрешён лишь членам семьи. Строящийся мавзолей, который получит название «Мемориал дель Диес», расположится в центре Буэнос-Айреса, рядом с резиденцией исполнительной власти Аргентины. Строительство планируется завершить в 2025 году, после чего в мавзолей переместят останки Марадоны, чтобы, по замыслу его родственников, каждый желающий смог «отдать дань уважения великому футболисту».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни от сердечной недостаточности, которая привела к отёку легких. Экс-футболист является чемпионом мира по футболу 1986 года, вице-чемпионом мира 1990 года и чемпионом мира среди молодёжных команд 1979 года. Марадону также признали лучшим футболистом XX века по результатам голосования на официальном сайте ФИФА. В общей сложности он сыграл 687 матчей и забил в них 363 мяча, включая 113 матчей и 50 голов за сборную Аргентины.

23 июня 2022 года в аргентинском городе Сан-Исидоро начался судебный процесс в отношении восьми медработников, причастных к лечению Марадоны. На скамье подсудимых оказались нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Астана Косачев и психолог Карлос Диас. По версии прокуроров, они лечили бывшего спортсмена очень невнимательно, проявив халатность и безрассудство, которые привели к гибели спортсмена.