Москва, 2 октября, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Позиция Китайской Народной Республики по первопричинам украинского кризиса заключается в их устранении, заявил 2 октября посол России в КНР Игорь Моргулов.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Моргулов

«Особенно важно, что КНР выступает за устранение истинных причин кризиса», — указал Моргулов в интервью «РИА Новости» по случаю 75-летия со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Он напомнил, что в числе первопричин — расширение Североатлантического альянса на восток, создание Западом на Украине антироссийского военного плацдарма, а также агрессивные действия киевского режима в отношении русского языка, культуры и православной церкви.

Как передавало ИА Регнум, ранее Игорь Моргулов отметил, что Китай понимает, кто стоит за конфликтом на Украине и мешает поиску путей мирного урегулирования, и неоднократно заявлял об этом. По словам дипломата, позиция КНР выражается в числе прочего в отказе китайской стороны от участия в так называемых конференциях, организуемых киевским режимом и его западными союзниками для продвижения так называемой формулы мира, попытки реализации которой лишь создают риски последующей эскалации конфликта.