Москва, 2 октября, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» запустила программу обучения русскому жестовому языку, проекты которой призваны помочь преодолеть барьер в общении с людьми с нарушениями слуха. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба соцсети.

Дарья Драй, ИА REGNUM VK

«Пользователи научатся простым фразам на русском жестовом языке… смогут узнать, как предложить помощь, и использовать сленговые выражения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инициативы приурочены ко Дню жестовых языков и Дню глухих. Пользователи соцсети смогут изучить распространённые слова и словосочетания русского жестового языка с помощью чат-бота сообщества «Благотворительность ВКонтакте».

Как отметила руководитель сообщества Екатерина Кочнева, подобные проекты помогут найти общий язык, благодаря чему люди с нарушениями слуха смогут спокойнее и увереннее себя чувствовать в процессе интеграции в общество.

Как передавало ИА Регнум, ранее медиаплатформа «VK Видео» внедрила новые алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического распознавания речи и синтеза субтитров в видеоконтенте. Как отметили в пресс-службе VK, технология поможет и людям с нарушениями слуха.