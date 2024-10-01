Новокуйбышевск, Самарская область, 1 октября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. В Центральную городскую больницу Новокуйбышевска поступило новое диагностическое оборудование для перинатальной медицины. Новое оборудование, чью поставку поддержал Новокуйбышевский НПЗ (входит в «Роснефть»), расширит возможности учреждения здравоохранения и повысит эффективность оказания медицинской помощи жителям города и Самарской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» оснастила оборудованием больницу в Новокуйбышевске

«Роснефть» и правительство Самарской области в рамках соглашения реализуют проекты для улучшения материально-технической базы социальных, образовательных и медицинских учреждений на системной основе.

Так, при поддержке компании в госпитальном блоке Новокуйбышевской центральной больницы смонтирован аппарат УЗИ экспертного класса для перинатальной медицины. Он помогает врачам дать полный и подробный скрининг состояния здоровья пациентов. Также в больнице появились четыре кардиомонитора для ведения истории развития плода во время беременности и при родах. Теперь специалисты будут иметь возможность принимать своевременное решение о необходимости лечения будущих мам.

Также в медицинском учреждении появились два современных аппарата неинвазивной вентиляции лёгких. Кроме того, для больницы закупили самую современную открытую реанимационную систему для новорождённых, которая играет ключевую роль в спасении жизни маленьких пациентов, их интенсивной терапии и реабилитации. Оборудование включает в себя специальные открытые инкубационные кувезы, которые обеспечивают непрерывное поддержание необходимых параметров микроклимата и концентрации кислорода, мониторинг жизненно важных функций.