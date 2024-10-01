Киев, 1 октября, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин отметил профессионализм российских военных в интервью «Украинской правде».

Известия/Тарас Петренко

«Там есть довольно искусные командиры», — заявил он.

По словам украинского депутата, у российских военных есть не только огромный опыт. Рахманин отметил, что бойцы российской армии постоянно учатся.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года украинский военнослужащий рассказал испанской газете El Pais, что бойцы ВСУ изменили отношение к военным российской армии и у них стали появляться уважительные отзывы о российских военнослужащих. Украинский военный, представившийся Владимиром, отметил хорошую подготовку и большой военный опыт бойцов ВС России.