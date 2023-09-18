Мадрид, 18 сентября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Среди украинских военных после безуспешного контрнаступления стали появляться уважительные отзывы о российских бойцах. Об этом 18 сентября сообщила испанская газета El Pais, взявшая интервью у представившегося Владимиром украинского военнослужащего.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он напомнил, что несколько месяцев назад в ВСУ бытовало мнение о плохой подготовке российских военных, но сейчас о них говорят уважительно.

«Мы видим, что они лучше обучены, они более опытны. И что самое страшное — у них лучше оружие», — привело издание слова Владимира.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В бой пошли бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой. Вскоре в Сети появились кадры подбитых и дымящихся на поле боя немецких танков. Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие результатов украинских войск. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление продлится не один месяц, а Вашингтон начал поставку ВСУ кассетных боеприпасов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что с момента начала наступления украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр указал, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.

Спустя несколько дней в США констатировали, что время Киева для достижения хотя бы каких-то результатов в контрнаступлении неизбежно заканчивается, а бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине. По его мнению, в НАТО недооценивали Россию, когда готовили контрнаступление ВСУ, считая её слабой, но грамотная оборона, дисциплина и отвага российских бойцов «спустили альянс с небес».