Киев, 30 сентября, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Дезертирство в рядах ВСУ во второй половине 2024 года начало иметь массовые масштабы, сообщает 30 сентября украинское интернет-издание «Страна. ua».

Telegram/Armed Forces of Ukraine

Журналисты отметили, что бегство бойцов Вооружённых сил Украины наблюдалось и ранее. Так, согласно официальным данным, которые приводит СМИ, только в 2023 году за самовольное оставление воинских частей и дезертирство осудили 1577 украинских военнослужащих.

Издание привело информацию от лиц, занимающихся незаконной переправкой людей через границу. По этой информации, раньше дезертиров, которые желали нелегально покинуть Украину, якобы были единицы.

При этом уже с мая 2024 года почти в каждой группе лиц, решивших переправиться в другие страны, оказывается один или несколько военнослужащих ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа депутат Верховной рады Руслан Горбенко проинформировал о том, что следователи на Украине возбудили свыше 80 тыс. уголовных дел в отношении военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших воинскую часть или отказавшихся участвовать в боевых действиях.

Он уточнил, что общая численность ВСУ на тот момент составляла 1 млн человек. Таким образом, доля военнослужащих, которые сбежали из армии или отказались воевать, превышала 8%.

21 августа депутат Верховной рады, член оборонного комитета украинского парламента Александр Федиенко признал, что дезертирство в рядах Вооружённых сил Украины носит массовый характер. Он отметил, что свои части самовольно оставляют тысячи бойцов.