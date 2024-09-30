Москва, 30 сентября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. В московском парке «Измайловский» состоялась экологическая акция волонтеров «Роснефти». Сотрудники компании провели плоггинг-забег — собирали мусор во время занятий бегом.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела корпоративный плоггинг-забег

В экологическом забеге приняли участие более 150 сотрудников «Роснефти» и членов их семей. Они пробежали маршрут протяженностью более 6 км и собрали почти 300 кг мусора.

Плоггинг — международное экологическое движение, участники которого совмещают бег трусцой со сбором мусора. Оно не только помогает улучшить экологическую ситуацию, но и объединяет людей, предоставляя им возможность провести время на свежем воздухе и получить заряд бодрости и энергии.

Волонтеры «Роснефти» проводят плоггинг-забеги ежегодно в разных регионах присутствия компании. Так, ранее в этом году сотрудники «Роснефти» собрали мусор в московском парке «Фили».

Волонтерские проекты «Роснефти» высоко отмечают как на региональном, так и на федеральном уровне. В этом году Сызранский НПЗ получил общественную премию «Экоравновесие» за вклад в развитие корпоративного волонтерства и защиту окружающей среды Самарской области, восстановление лесов и озеленение г. Сызрани. «СамараНИПИнефть» завоевала первое место в двух номинациях всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» — «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» и «За поддержку работников — многодетных родителей и их детей среди организаций». Кроме того, Куйбышевский НПЗ признан лауреатом конкурса «Коммерсантъ — Волга» в номинации «Экологическое воспитание».