Гавайи, США, 30 сентября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Кантри-музыкант и актёр, известный по фильмам «Блэйд» и «Пиджак», Крис Кристофферсон скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил еженедельник Variety.

via www. imago-images.de/Global Look Press Крис Кристофферсон

Кристофферсон умер в субботу, 28 сентября, в своём доме на Гавайях. В публикации сказано, что он ушёл из жизни мирно и в окружении семьи. Причину смерти издание не указало.

«С тяжёлым сердцем мы сообщаем новость о том, что наш муж/отец/дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу дома. Мы все так благословлены за время, проведенное с ним. Спасибо за то, что любили его все эти годы, и когда вы видите радугу, знайте, что он улыбается нам всем», — написала его семья в социальных сетях.

Кристофферсон был автором текстов многих известных песен, среди них — For the Good Times (Рэй Прайс, 1970), Sunday Morning Coming Down (Джонни Кэш, 1970), Help Me Make It Through the Night (Сэмми Смит, 1971) и Me and Bobby McGee (Дженис Джоплин, 1971).

В 70-е годы он сыграл главные роли в фильме Пола Мазурски «Влюбленный Блюм» (1973), в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живёт» (1974). В 1977 году он выиграл премию «Золотой глобус» за роль распутной рок-звезды в фильме «Звезда родилась». Также снимался в вестерне Сэма Пекинпы 1973 года «Пэт Гарретт и Билли Кид», в фильме Пекинпы «Конвой», в вестерне Майкла Чимино 1980 года «Врата рая».

В последние годы Кристофферсон страдал от провалов в памяти. Как утверждает его жена, он принимал множество лекарств, которые ему на самом деле принимать не следовало — из-за того, что врачи долгое время не могли поставить ему правильный диагноз. Несмотря на трудности со здоровьем, Кристоффесон продолжал выступать вплоть до начала пандемии коронавируса в 2020 году.