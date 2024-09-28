Москва, 28 сентября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Московские предприятия вносят свой вклад в развитие атомной отрасли и производят оборудование, которое применяется на объектах энергетики и в ядерной медицине, сообщил министр правительства столицы, сообщает официальный сайт мэрии и правительства столицы.

Официальный канал ДИПП г. Москвы

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, на данный момент в городе работает 760 предприятий, выпускающих приборы, оборудование, электронику, в том числе для атомных объектов.

«Столица оказывает всестороннюю поддержку и предлагает московским промышленникам более 20 инструментов для получения налоговых льгот», — отметил он.

Так, одно из московских предприятий более 70 лет разрабатывает приборы для радиационной безопасности. В частности, производство выпускает оборудование для атомного ледокола «Ленин» и плавучего энергоблока «Академик Ломоносов».

Другая компания разрабатывает и производит оборудование радиационного контроля. Речь идёт о современных блоках детектирования для измерения уровня радиоактивного загрязнения разных объектов и не только.

Оборудование, созданное на предприятиях Москвы, используют российские медицинские исследовательские центры, включая учреждения хирургии, радиологии и нейрохирургии.

26 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атомная отрасль России находится вне конкуренции во всём мире.

Ранее ИА Регнум передавало, что президент России Владимир Путин назвал перспективным направлением строительство АЭС на Дальнем Востоке. Если Россия строит столько атомных электростанций за границей и в значительной степени их финансирует, то необходимо выполнять соответствующие планы увеличения атомной генерации и внутри страны, добавил он.