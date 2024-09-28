Москва, 28 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В Новой Москве два грузовых автомобиля столкнулись на Калужском шоссе. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Движение в центр затруднено на 1,2 км. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», — сказано в публикации департамента.

По данным Дептранса, столкновение произошло в районе посёлка Газопровод. На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

25 сентября на Третьем транспортом кольце в Москве столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В связи с инцидентом была образована пробка длиной 5,3 км.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в Москве произошла авария на улице Генерала Дорохова. В результате столкновения семи автомобилей пострадали три человека.

Ранее на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири водитель минивэна сбил на большой скорости девятерых пешеходов. Погибли пять человек. Водителя автомобиля задержали.