Лондон, 27 сентября, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Британской супермодели Наоми Кэмпбелл запретили быть попечителем благотворительной организации на пять лет в связи с финансовыми нарушениями. Об этом 26 сентября сообщает британская газета The Guardian.

Georges Biard

Как отмечается в публикации, в 2005 году модель создала благотворительный фонд Fashion for Relief. В 2021 году в отношении него началось расследование. Согласно данным Комиссии по благотворительности в Британии, с 2016 года фонд собрал около 4,8 млн фунтов стерлингов от серии показов мод, при этом на выплаты грантов благотворительным организациям-партнёрам пошло менее 390 тыс. фунтов стерлингов.

В публикации указано, что остальные финансовые средства пошли на роскошные гостиничные номера для Кэмпбэлл, оплату её авиабилетов, спа-процедур и личной безопасности.

Представители Комиссии по благотворительности проинформировали, что с момента основания фонда отмечались беспорядочное управление финансами, а также хаотичное ведение документации.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня 2023 года Наоми Кэмпбелл рассказала, что второй раз стала матерью. Она опубликовала свою фотографию с младенцем на руках.