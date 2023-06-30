Лондон, 30 июня, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл второй раз стала матерью. Эту радостную новость сообщила 29 июня сама 53-летняя чернокожая красавица в социальных сетях.

Georges Biard Наоми Кэмпбелл

Кэмпбелл опубликовала свою фотографию с младенцем на руках.

«Мой дорогой малыш, знай, что тобой безгранично дорожат и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Настоящий подарок от Бога. Благословенный! Добро пожаловать, маленький мальчик», — так подписала фотографию знаменитость.

Имя своего второго ребёнка Кэмпбелл пока держит в секрете. Среди мировых знаменитостей, которые поздравили супермодель с рождением сына, замечены итальянский модельер Донателла Версаче, а также коллега Кэмпбелл по подиуму, немецкая модель Клаудия Шиффер.

Первый ребёнок появился на свет у Кэмпбелл в мае 2021 года, имя новорожденной девочки её мать предпочла скрыть. Нет достоверной информации и об отце детей знаменитости. У супермодели в разное время были романы с российским бизнесменом Владиславом Дорониным, боксером Майком Тайсоном и актером Робертом Де Ниро. Со всеми мужчинами. по словам Кэмпбелл, она поддерживает дружеские отношения. Как утверждает издание Daily Mail, Кэмпбелл собирается воспитывать дочь и сына одна.

Ранее ИА Регнум сообщало, что известный американский киноактёр Аль Пачино в четвертый раз стал отцом в 83 года, у него родился сын. Матерью малыша стала 29-летняя Нур Альфаллах. Для неё это первый ребёнок. Мальчика назвали Роман Пачино.