Ковров, Владимирская область, 26 сентября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. В городе Коврове во Владимирской области вечером 26 сентября загорелся рынок стройматериалов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В городе Коврове горит рынок со стройматериалами на 2 тыс. кв. метров», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, никто не пострадал. На борьбу с огнём направили 15 специалистов и пять единиц техники.

Позднее площадь пожара увеличилась до 2,75 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая пожар вспыхнул в торговом центре в городе Кольчугино Владимирской области. Загорелась кровля на 200 кв. метрах. По предварительной информации, возгорание произошло из-за работ на крыше. К тушению привлекли 23 специалистов и шесть единиц техники. Пострадавших не было.

Несколько торговых рядов загорелись 22 сентября в Щербинке на территории Москвы. Пожар вспыхнул на улице Железнодорожной.