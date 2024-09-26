Уфа, 26 сентября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. У детского сада № 2 в Уфе появилась новая детская площадка. Её построили при поддержке «Башнефти» (входит в «Роснефть») в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией и республикой.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» благоустроила детский сад в Уфе

Детский сад № 2 основан в 1955 году. Это одно из старейших дошкольных учреждений Уфы, где сейчас занимаются 123 ребенка. На новой площадке установили современные спортивные и игровые площадки с травмобезопасным покрытием, теневые навесы и беседки. Кроме того, там появились качели-балансиры, горки и песочницы. Для ранней профориентации детей на игровой площадке разместили элементы малых архитектурных форм на профессиональную тематику, например, макет нефтяной качалки с движущимися механизмами.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» благоустроила детский сад в Уфе

За последние пять лет «Башнефть» поддержала проекты строительства и реконструкции более 30 образовательных учреждений. Это открыло новые возможности для повышения качества образования и воспитания молодежи в Башкирии. Так, в Нефтекамске полностью обновлена полилингвальная школа-интернат, в Кушнаренковском и Татышлинском районах введены в эксплуатацию детские сады, в Уфе отремонтирован лесотехнический техникум, а в селе Елань-Чишма Ермекеевского района открылся многофункциональный образовательный центр.