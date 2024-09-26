Киев, 26 сентября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли четыре истребителя F-16 в результате одного удара, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

ИА Регнум

«Сообщают, что в результате неожиданного удара минус четыре F16. Проверяем», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом официальные лица и военные ведомства ещё не подтвердили данную информацию.

Как передавало ИА Регнум, по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины, на котором, предположительно, могли находиться истребители F-16, нанесены удары.

По словам военкора Александра Коца, на данном аэродроме традиционно базировались украинские бомбардировщики Су-24, а на его территории оборудованы бетонные ангары, в которых хранится авиатехника.

Ранее зарубежные источники сообщали, что США могут включить в новый крупный пакет военной помощи Украине ракеты средней дальности AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) для истребителей F-16.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Киеву военной помощи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что западная помощь не может изменить ход СВО, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, оказывающих ей поддержку.