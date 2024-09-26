Хмельницкий, Украина, 26 сентября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. По аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины, на котором, предположительно, могли находиться истребители F-16, нанесены удары. Об этом в Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВКС России нанесли ещё четыре удара по анкерным укрытиям на военном аэродроме в Староконстантинове. Старшие товарищи считают, что там были F-16», — сообщил он.

Военкор Александр Коц рассказал, что на этом аэродроме традиционно базировались украинские бомбардировщики Су-24, а на его территории оборудованы бетонные ангары, в которых хранится авиатехника.

«Не исключено, что именно из-за этого аэродром был выбран как место базирования F-16. Некоторые украинские источники уже сообщают о потере до четырех «американцев» в ходе этого удара», — написал он в Telegram-канале.

Однако официальных подтверждений этой информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября российские войска нанесли удары по военному аэродрому и двум цехам по производству беспилотников для Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам официального представителя Министерства обороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, Вооружённые силы России нанесли поражение по обеспечивавшим работу предприятия объектам энергетической отрасли, а также по инфраструктуре военного аэродрома, двум цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов.