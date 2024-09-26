Москва, 26 сентября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди открытых указов нет указа о присвоении депутату Госдумы от «Единой России» Дмитрию Саблину звания Героя России.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Дмитрий Саблин

«До сих пор не было ничего указано. Ничего не могу сказать. Среди открытых указов такого указа не было», — сказал Песков в ходе брифинга.

Ранее замруководителя думской фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко сообщил, что депутат Дмитрий Саблин получил звание Героя России.

Дмитрий Сабин родился в 1968 году в городе Жданове Донецкой области Украинской ССР (ныне город Мариуполь в Донецкой Народной Республике) в семье инженера-конструктора. Он был депутатом Государственной думы IV, V, VI, VII и нынешнего VIII созывов. В 2015 году Саблин стал инициатором движения «Антимайдан».

После начала украинского конфликта Саблин отправился на спецоперацию, где возглавил подразделение БАРС «Каскад». Кроме того, депутат координировал гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин присвоил космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России. Космонавты награждены званиями за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции.